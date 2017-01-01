Отправным пунктом для создания коллекции Zuhair Murad Haute Couture весна 2017 стали платья, которые носили королевы. Чего только стоит 20-килограммовое свадебное платье, лиф и пышная юбка которого были сплошь покрыты россыпью...
Уже традиционно ко Дню Святого Валентина известные марки радуют нас праздничными коллекциями. Особенно преуспевают в этом производители нижнего белья. Как всегда одной из первых свою коллекцию представила популярная...
Мода фото и модная женская одежда, новости из мира fashion-индустрии
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